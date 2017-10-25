黃健庭助廠商逃漏稅判5月 最高院發回更審

2017-10-25 17:53

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨籍台東縣長黃健庭，被控13年前擔任立委期間收受藥商200多萬元回扣，關說退輔會將特定藥品列為榮民醫院常備用藥，還遊說衛生署（衛福部前身）與健保局提高藥價，並提供發票讓業者報帳逃漏稅，被高等法院依協助業者逃漏稅的商業會計法判5月徒刑，貪污部份無罪，最高法院認定黃應另涉及商會法的「填製不實憑證罪」，今將全案撤銷發回高等法院更審。

同案被告、黃健庭的國會助理張瑞伯部份，因和黃健庭共同涉相關犯罪，也一併撤銷發回高院更審。

最高法院判決也指出，雖然黃健庭在被控涉嫌貪污治罪條例的「不違背職務收賄罪」或「對非主管事務或監督事務圖利，以不正方式協助逃漏稅」部分，一、二審均判無罪，但基於「審判不可分」原則，仍一併發回更審。

檢方指出，93年9月間，美時藥品透過黃健庭國會助理張瑞伯，請黃向退輔會關說，讓「飛得順」、「雅努麻」等藥品列入退輔會採購名單，黃藉機收受回扣208萬元，還以假發票、薪資單及交際費名目，讓對方逃漏稅。

台中地檢署97年起訴黃健庭、張瑞伯等人，涉犯貪污、圖利、商業會計法、稅捐稽徵法等罪，對黃健庭具體求刑10年。

一審認定黃健庭不構成貪污圖利罪，但協助逃漏稅違反商業會計法，判1年徒刑，減刑為6個月，可易科罰金16萬2千元。二審將貪污罪維持無罪，但違反商業會計法刑責仍成立，改判5個月徒刑、可易科罰金。