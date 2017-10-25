太魯閣清除虎頭蜂窩 工人墜落40米深谷

2017-10-25 16:54

〔記者王峻祺、游太郎／花蓮報導〕知名太魯閣國家公園燕子口步道，今天下午4時左右驚傳一名由太管處委外的60歲葉姓工人，因要拆除位於燕子口對面靠近錐麓古道入口山壁樹上的虎頭蜂窩意外掉落約40米深山谷，墜落原因不明待查，警方呼喊下方墜谷者並無反應，消防人員目前已下切溪谷救援。

太管處秘書林忠杉說，錐麓吊橋旁邊有一顆約2個籃球大的虎頭蜂窩，因怕會危及遊客，今天下午2時許由葉姓工人等4人協助拆除，因蜂窩處位於峭壁、高樹上，才會委由廠商拆除，拆除過程一切均有拆蜂的標準配備，至於墜落原因還在調查中。