中信反毒教育基金會捐379萬 助矯正署改善「攜子入監」環境

2017-10-25 16:31

〔記者黃欣柏／台北報導〕法務部矯正署今召開記者會表示，將實施「科學實證之毒品犯處遇模式」，以美國國家藥物濫用研究所（NIDA）提出的13項治療原則，結合7大面向課程，並由矯正單位與衛政、勞政、社政形成4方連結，聯手為毒品犯復歸社會後的社區戒癮治療做準備；另矯正署也與財團法人中國信託反毒教育基金會合作，由基金會捐贈379萬元供矯正機關延聘托育人員，改善攜子入監環境。

今包括法務部部長邱太三、政務次長陳明堂、矯正署長黃俊棠、中信反毒教育基金會副董事長王卓鈞等人均到場。法務部指出，目前全球約有2.5億人口使用過毒品，台灣使用過毒品者也有多達29萬人，監獄內每2人就有1人是毒犯，因此如何協助他們戒癮、回歸社會，成為打擊毒品的重要方向。

此外，矯正署宣布與中信反毒基金會合作，由基金會捐贈379萬元協助矯正機關延聘托育人員、增加親職與幼兒教育課程及改善保育室設備；法務部長邱太三致詞時說，感謝中信反毒基金會關心到「社會上最被忽略、最黑暗的角落」，他並分享自身經驗，提到太太宋富美在新竹地檢署辦理執行科業務時，就曾有單親家庭受刑人因不放心孩子而一再展延入監，後來他太太主動去找社福安置機構協助，夫妻倆還經常去探望孩子、帶孩子出來玩。

邱太三強調，小孩是最難割捨的部分，且受刑人入監已經是遇到人生重大挫折，應該要讓他們知道社會上仍有人在關懷他們；邱也提到，目前攜子入監的範圍僅限孩子3歲以下的女受刑人，未來他也希望能擴大到單親爸爸。

據悉，中信反毒教育基金會董事長辜仲諒原定出席記者會，但因本身有刑事案件纏訟，後顧慮身分敏感而取消出席。

矯正署今也預告，本月27日至30日，將於高雄新光三越左營店10樓舉辦矯正機關文創藝文商品聯合展售會，展示矯正機關結合傳統工藝與在地文化的自營作品。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆