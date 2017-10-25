台86線3車連環撞 貨車上螺絲噴飛一地

2017-10-25 16:16

〔記者黃文瑜／台南報導〕今天下午近2點，一輛滿載螺絲釘的自小貨車行駛在台86線由東往西，約17.5公里處，被一輛由李姓駕駛的自大貨車從後方追撞，由周姓駕駛的小貨車遭撞後偏移，又撞上內側正在行駛的工程車，小貨車上的螺絲噴飛一地，所幸無人傷亡，肇事原因仍待警方釐清。

歸仁分局表示，3車車速都不快，酒側值也都在標準內，因此沒釀成大禍，到場時駕駛人都已把小螺絲掃到路邊，避免影響其它駕駛人的用路安全。但交通也一度受到影響，目前肇事原因仍待警方釐清。