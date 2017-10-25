新官上任帶旺 保七羅東分隊長連日逮獲盜「木」賊

2017-10-25 15:56

〔記者張議晨／宜蘭報導〕保七總隊第四大隊羅東分隊長陳昌扶，昨深夜率3名警員到台7線87公里處百韜橋下巡邏，恰巧發現江姓男子深夜駕駛農用曳引車作業，4人起疑前往盤查，當場查獲江男竊取珍貴紅檜，市價達23萬元，帶回分隊訊問後，全案依森林法、竊盜罪移送法辦。

宜蘭本月中旬逢豪大雨侵襲，溪水挾帶大量漂流木，堆積在河床、海岸上，引起不少人覬覦。為了巡查有無民眾竊木，陳昌扶等4人深夜經台7線往蘭陽溪上游巡邏，行經百韜橋處時，正好發現橋下溪床有燈光閃爍，由於正值深夜，當地又是漂流木撿拾熱點，引起警方懷疑。

4人立即駕車到河床查看時，當場發現江嫌正駕駛農用曳引車，將漂流木拖曳到自小貨車上。江嫌被逮時向警方辯稱，他因為洗腎多年，急需金錢來治病，才會趁天色昏暗時，到蘭陽溪床撿拾事前發現的紅檜，沒想到還未得手就被警方查獲。

警方調查，42歲的江嫌共竊取5塊紅檜漂流木，總重近800公斤，折合市價約23萬6000元。江嫌還向警方哀求他並無犯罪意圖，盼給予自新機會。不過因撿拾漂流木屬犯罪行為，警方訊問後依「森林法」、「竊盜罪」移送偵辦。

特別的是，帶隊稽查分隊長陳昌扶上週才剛到任，日前還在勤務交接現場查獲民眾竊取漂流木，相隔多天又在蘭陽溪床查獲竊盜案。

保七總隊第四大隊副大隊長鄒騰勝表示，國有林木均為國家重要資產，未經主管機關公開標售，呼籲民眾勿任意撿拾或取用，以免誤觸法網。