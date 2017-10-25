丈夫偷情還要訴離 法官不准

2017-10-25 15:46

〔記者王定傳／新北報導〕張姓男子指控寧姓妻子拒絕同居訴請離婚，寧女否認並反控，張男偷情還被抓包，小三還嗆她妹妹：「難怪妳老公會被妳剋死」新北地院法官認為，張男毫不忌諱在妻子面前與小三牽手，違反夫妻忠誠義務，不准離婚。

張男提訴指出，他與妻子於86年間結婚，未育有子女，他原本是職業軍人，兩人相處時間不多，起初相處和睦，後來，他返回軍中時，妻子竟跑回娘家居住，95年間，更拒絕搬入新居，99年他退伍後，妻子還是拒絕同居。

張男還指，約2、3年前他疑似中風住院時，妻子也沒探視，甚至以醫院病菌多，拒絕姪子、姪女前來探望，去年間，他因不滿長期分居提議離婚，妻子竟衝入住處表示要跳樓，要讓房屋成為兇宅。

寧女否認拒絕同居、未以跳樓威脅等指控，她反控，去年間，丈夫疑似偷情，自行更換住所門鎖，拒絕提供鑰匙，隨後提出離婚，今年間，她與妹妹撞見丈夫跟小三在百貨公司逛街，小三竟嗆她「難怪妳會被老公拋棄」，還對她妹妹說：「難怪妳老公會被妳剋死！」

法官調查，寧女雖住在娘家，但2家位於同一社區相距不過2、3分鐘步行路程，張男常到妻子家中走動，反倒是去年間，張男更換共門鎖，沒給妻子鑰匙，今年間又與女子過從甚密，公然違反夫妻忠誠義務，使婚姻裂痕擴大，不准離婚。