黑幫勾結外籍人士 跨國盜刷數千萬、逮3嫌

吳東諺等3人被送辦（記者 邱俊福翻攝）

2017-10-25 15:43

〔記者邱俊福／台北報導〕有竹聯幫背景的吳東諺等3人，涉嫌勾結新加坡籍人士來台，持新加坡境內銀行核發的信用卡，到汽車商、鐘錶行、珠寶行等店家，謊稱欲操作刷卡機輸入國外信用卡的密碼，操作刷卡機時，偷偷將刷卡機以「人工授權補登」方式，即離線操作，進行盜刷數千萬元，順利得手價值近600萬元的手錶10只，刑事局偵四大隊第二隊今天宣布偵破，逮吳等3嫌到案。

警方表示，吳嫌等人犯案時，均開名車前往商家實施盜刷，以彰顯財力，並向商家謊稱介紹該新加坡籍人士為來台投資的大老闆，需購置名車、名錶及珠寶首飾等，以博取商家信任，且時間刻意選在週五及假日，利用「人工授權補登」的方式向商家實施盜刷行為，使商家誤認該筆交易成功造成損失。

警方表示，今年7月6日破獲竹聯幫孝堂成員涉嫌暴力討債及信用卡盜刷詐欺等案，偵辦期間發現疑有幫派成員涉嫌利用信用卡盜刷的不法行徑，涉嫌於今年8月11、18、19日分別於北市、台南市鐘錶行盜刷逾600萬元的勞力士、AP等名表10只，遂組成專案小組擴大追查。

經追查發現吳等3人，勾結新加坡籍人士來台，持新加坡境內銀行核發的現金卡，類似國內刷卡無上限的黑卡，至北市、新北市、桃園市、台南市等地的汽車商、鐘錶行、珠寶行進行盜刷。

刷卡時，該集團謊稱欲操作刷卡機輸入國外信用卡的密碼，操作刷卡機時，偷偷將刷卡機以「人工授權補登」方式進行盜刷數千萬元，幸多數商家及銀行即時發現該筆交易有異，適時終止交易，但仍有少數商家受詐騙。

警方經追查數個月，今天將40歲吳嫌與共犯37歲陳翰諹、26歲張越閎等3人逮捕到案，現場起出遭盜刷得手市價76萬元的愛彼（Audemars Piguet）手錶1只，另查扣江詩丹頓（Vacheron Constantin）手錶1只、勞力士（ROLEX）手錶2只、愛而發（HEALFA）手錶1只、存摺帳簿、刷卡簽單、手機、現金、BMW車輛等贓證物，依詐欺罪、組織犯罪移送檢方偵辦，而勾結的新加坡籍人士則已潛逃出境。

男子吳東諺等3人，勾結新加坡籍人士（右一）在北市一家鐘表行犯案時被錄下的身影（記者 邱俊福翻攝）