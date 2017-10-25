蘭陽溪河床盜紅檜漂流木 男辯稱：缺錢洗腎

2017-10-25 15:31

［記者陳恩惠／台北報導］保七總隊第四大隊羅東分隊新任分隊長陳昌扶，上任第三天率員巡邏時，逮獲江姓男子趁夜在蘭陽溪的河床駕駛農用曳引車，涉嫌竊取5塊重達800公斤、市價高達24萬元的紅檜，全案依違反森林法及竊盜罪，移送宜蘭地方法院檢察署偵辦；而這也是分隊長陳昌扶３天內第二度逮獲盜木賊。

據悉，連連豪大雨侵襲宜蘭，各地溪水暴漲，挾帶大量漂流木，陸續堆積在河床、海岸上，引起不少有心人士覬覦；週一（23日）晚間9時餘，陳昌扶率3名員警前往宜蘭縣大同鄉台七線86公里處，也就是蘭陽溪附近的百濤橋上巡邏，驚見下方約百公尺外的河床上有點點燈光，還有車子機械響聲，察覺不單純，於是前往調查，當場發現家住宜蘭的42歲江姓男子，正利用農用曳引車將漂流木一一搬運到自家小貨車上，江男沒想到當場被警方抓個正著。

江嫌警訊時供稱，自身罹有腎臟疾病，每隔不久就得到醫院洗腎，但因無正常工作，經濟拮据，在行經河床時，發現河床上堆滿有價的漂流木，事先挑了些紅檜，趁夜駕車運走打算變賣，做為治病（洗腎）的費用，希望警方能給予自新的機會；不過撿拾漂流木是犯罪行為，全案仍得依違反森林法、竊盜罪嫌移送。

保七總隊第四大隊副大隊長鄒騰勝表示，國有林木均為國家重要資產，非經主管機關公開標售，請勿任意撿拾或取用，以免誤觸法網，籲請民眾千萬不要心存僥倖，避免以身試法，警方將加強巡邏查緝不法，確保國家資產及生態環境完整。