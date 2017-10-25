溫暖勝過感傷！打火弟兄婉謝山難者遺孀贈20萬加菜金

2017-10-25 15:22

〔記者吳仁捷／新北報導〕板信商銀一名熱愛登山的王姓經理今年7月到新北、宜蘭交界的桃源谷山區登山失蹤，妻子焦急求助消防單位，新北市消防局第六大隊獲報，與民間救難人員頂著烈日高溫搜尋王男5天，總算尋獲王男大體，王妻到貢寮分隊致贈20萬加菜金被婉拒，消防員告知是份內之事，王妻寫親筆信給消防局長，信中寫到「對照過程中得到的溫暖勝過感傷」，將家屬的感傷與餽贈化為大愛；消防局今天表揚貢寮分隊等救難人員。

52歲的王男家屬雖然感傷，但為表達消防單位的感謝，寫了封親筆信給消防局長，信中提及「為了慰勞消防弟兄的辛勞，我們準備加菜金20萬要致贈…但現場弟兄表白救災救難本是消防員的職責後，我們更汗顏了，所以希望透過此信來表達我們山難者家屬的心情，此次事件發生雖然心情難過，但對照過程中所得到的溫暖勝過感傷，希望貴單位能表揚這些辛苦的基層消防弟兄」。

王姓經理酷愛登山，臉書中滿是他與家人到各地登山的照片與登山軌跡，但今年7月6日，他在女兒出國後，獨自到宜蘭、新北交界的桃源山谷登山，因當晚沒回家，王妻張女焦急報案；宜蘭縣消防局搜救一天，新北市消防局接獲轉報，7日中午上山尋人。

當時正值酷夏，新北消防局第六大隊貢寮、雙溪等分隊、新板義消山搜分隊、新北市急難救援協會出動40多人，分13條路線到廣闊的桃源谷山區搜救，焦急的王妻也很關切搜救進度，都待在指揮站瞭解搜救進度；但黃金72小時過去，搜救人員仍沒發現，王妻央求下，第六大隊長鄭向晃考量只剩3條路線還沒搜救完成，允諾王妻繼續搜救。

當搜救進行到第5天，救難人員在睏牛山步道旁草叢，發現王男大體，卻已氣絕身亡，由直昇機吊掛，檢警後續相驗，大體發還家屬處理後事；今年9月1日，王妻到貢寮分隊表達感謝，她目睹救難人員酷暑搜救的辛勞，還送上20萬加菜金，但被主管葉明政婉拒，表示救災是消防員分內之事，要王妻將感傷、餽贈化作大愛。