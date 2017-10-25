好技藝走歪路 毒蟲自製機關毒藏球棒內

球棒頂端的藏毒槽。（記者徐聖倫攝）

2017-10-25 15:10

〔記者徐聖倫／新北報導〕46歲男子陳宗瑩學歷不高，但他對電子電路興趣濃厚，也有一手好技藝，曾經擔任水電師傅，但他卻將這身好工夫用來裝設藏毒機關，警方查獲他改裝「球棒」，自接電路讓球棒頂端變成「藏毒槽」，一接電藏毒槽就會自動緩慢滑出，裝置精良，承辦的刑警說「我幹了20年警察還是第一次看到球棒藏毒。」

新北市刑警大隊日前接獲線報，24日晚間8時許至新北市板橋區東門街某民宅緝毒，然警方早有掌握陳嫌對機巧裝置工法非常熟稔，故在細查時，見到陳嫌的背包內同時放有球棒與電線、電池，覺得有異，逼問之下陳嫌才老實說出這是一個藏毒裝置。

陳嫌現場將電線正負極接於球棒尾端，而球棒頂端就像一個小型電動抽屜自己滑出，裡頭就裝了90公克的安非他命，警方另在同室友人董男、黃女身上搜出大麻2公克，一併將人、證物帶回偵辦。

警方調查，陳嫌有多起毒品前科，僅國中學歷，他一出社會就學著做水電，做著做著懂得相關電子電路知識越來越多，也越來越精，然空有一身好工夫，他在接觸毒品後，竟將這份巧思用來「藏毒」，承辦員警打趣說「我看這都可以申請專利了！」。

偵訊時，陳嫌辯稱這些毒品全部都是自己要施用的，另兩名友人也是一起吸毒的朋友，而毒品來源陳嫌則稱「不記得」，警方將持續追查上游來源。訊後，警方將陳嫌、董男、黃女等3人，依毒品罪嫌移送法辦。

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警方將恐有一身好技藝的陳嫌移送法辦。（記者徐聖倫攝）