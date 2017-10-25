土方利益引殺機？天道盟角頭被擊斃 槍手是「生手」

2017-10-25 14:18

〔記者陳慰慈／新北報導〕綽號「一輪」的37歲天道盟角頭黃義倫，在停車場被槍手林楊竣近距離開10槍狙殺，慘死在其白色保時捷駕駛座，新北地檢署今依殺人等罪嫌，起訴林男、負責接頭的26歲謝龍宇、28歲天道盟同心會土城分會成員李尚哲等5人。而提供槍枝、酬金的關鍵人物、綽號「大貼」的簡志鶴則被通緝中。

黃男被槍殺後，外傳前立委林國慶的姪子、同心會土城分會長林立昌是幕後藏鏡人，雙方為爭奪10億土方利益起衝突，上月林立昌在宮廟發放愛心白米，遭聲稱要為大哥黃義倫復仇的槍手陳致綸槍擊受重傷，目前靜養中，林立昌是否涉入此案，仍有待查證，陳致綸已被收押，涉犯殺人罪案偵辦中。

6月22日晚間近6時，黃義倫到兩週前才臨時租用的土城區莒光四村停車場開車，被林楊竣伏擊，近距離開10槍狙殺身亡，林作案後換搭多台計程車逃離現場，3天後，專案小組逮捕林、謝、李男及保管作案槍枝的宋、陳男等5嫌到案。

檢警調查，李尚哲代友人處理購車糾紛，與黃義倫在車行爆發口角衝突，不滿遭黃嗆聲，李男將此事告知同心會成員簡志鶴及林立昌，因黃與同心會本就有糾紛，同心會開會後決定由不詳成員（身分待查）「出資300萬元處理黃男」，李男考慮妻子將臨盆不願鋌而走險，於是透過友人謝龍宇牽線，找林楊竣擔任槍手。

有竊盜前科的林楊竣因缺錢花用，加上謝男稱事成可拿200萬元，遂同意擔任槍手，6月初，簡交付2把手槍及頭金酬勞給李，後又再交付100萬元，6月12日，李帶林至樹林住處附近試槍，案發前一週，謝並多次載著林到黃停車的停車場勘查地形，規劃作案及逃逸路線。

檢警6月26日進行搜索查扣，發現林楊竣僅拿到5萬元，謝、李各拿35萬元、40萬元，認定3人均涉嫌參與此樁殺人案分得酬金。案發後，簡志鶴遠走中國，檢方已發布通緝。

李尚哲到案後強調，並無殺死黃的意圖，僅跟林說：「打腳就好」；謝龍宇坦承牽線，後續發展不清楚；林楊竣一開始承認拿錢殺人，指謝說：「反正給他死就對了，把子彈全部打光」，後又翻供稱5萬元是跟謝借的錢。