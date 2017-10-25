強壓弱智女磨蹭下體 8旬老不修判刑4年半

2017-10-25 14:16

〔記者黃建華／高雄報導〕年近80歲的楊姓老翁，今年初在國立中山大學校內一處空地，搭訕一名落單弱智少女，竟將少女壓制在地，以下體磨蹭少女臀部69秒，東窗事發還瞎掰「少女跌落坑洞，為了救少女才壓在少女身上」，並反咬少女對他下藥，迷昏他要敲詐，殊不知犯案過程全被監視器錄下；高雄地院一審認為，楊翁對心智缺陷之人犯強制猥褻罪，還毫無悔意，判楊翁4年6月。可上訴。

判決指出，16歲、中度智障的被害少女，今年1月9日下午2點多，和母親一同前往中山大學文學院散步，未料，少女走失，一名綽號「東石」的男子向少女母親提醒，要顧好孩子，並表示有人要欺負她女兒。

少女母親急得到處呼喊少女名字，後來見女兒驚慌從海洋科學學院波浪實驗室後方空地走出，楊姓老翁則跟著走出，並拉著褲腰的皮帶。少女母親懷疑女兒被楊男「欺負」，立刻問少女「剛剛那個阿伯有摸你嗎？」，少女回答，「有」，並低頭並用手指比下體，少女母親憤而質問楊翁，反遭楊辱罵，少女母親為此報警將楊翁送辦。

楊翁在法院審理時否認猥褻少女，並辯稱，該處空地有個坑洞，少女跌入該坑洞內，他為了要把她拉起來，也踩進坑洞裡，身體才會壓在少女身上，之後人就昏倒，不記得發生什麼事情。還瞎掰整起事件是少女母親要他的錢，並胡扯少女在事發前先對他下藥，想要謀財害命等語。

不過，警方調閱中山大學監視器確認，當地根本沒有甚麼坑洞，楊翁一看到少女就作勢要拿一個東西給少女，趁機要抱少女被拒，最後竟強行壓倒少女在地，並以下體磨蹭少女臀部69秒。

法官審酌楊翁對弱智少女強制猥褻，犯後還飾詞否認，並未與被害少女及母親達成和解，毫無悔意，依對心智缺陷之人犯強制猥褻罪，重判楊翁4年6月。可上訴。