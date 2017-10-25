浩鼎案開庭 翁啟惠：心受屈只有坦蕩...

士林地院審理浩鼎貪污案，前中研院長翁啟惠庭訊結束後，步出法院。並發表「心受屈只有坦蕩，我的初衷依舊美麗」聲明。（記者陳志曲攝）

2017-10-25 14:09

［記者黃捷／台北報導］前中研院長翁啟惠、浩鼎董座張念慈因浩鼎案，遭士林地檢署依貪污罪起訴，士林地方法院今開庭，翁啟惠庭後發聲明說，「心受屈只有坦蕩，我的初衷依舊美麗。」

翁啟惠表示，他2006年放棄美國優厚的研究環境及國際上一切尊榮，回故鄉台灣擔任中研院長，單純一個想法，「台灣需要我」，答應了李遠哲前院長的託付，就表示他將跟所有優渥環境道別，整個家必須跨海搬遷，所有海外專職必須結束，也退回了上千萬美元的研究講座經費。

翁啟惠說，人家說落葉歸根，但他不是落葉，而是在最絢爛亮麗的時候，聽到了故鄉的呼喚聲，所以回來肩負國家未來發展的使命，如果一個人願意放棄所有，回來為台灣找到新的出路，怎會汲汲營營在利益上面打轉？

他強調，他的清譽勝過一切，此刻還在為自己的清譽奮戰。他是不擅多言的科學家，但沉默不會帶給他公義，他正在開始學習慢慢說給大家聽，「心受屈只有坦蕩，我的初衷依舊美麗。」

翁啟惠聲明稿全文：

心受屈只有坦蕩，我的初衷依舊美麗

2006年回來台灣擔任中研院長那一刻，我放棄美國優厚的研究環境及國際上一切尊榮，回到我的故鄉台灣，單純一個想法，台灣需要我。

負笈美國近三十年，獲得國際學術研究單位無數獎項，在美國人的土地上作育英才，多希望坐在課堂上聽我講課的，是台灣學子殷切的面孔。

當李遠哲前院長聲聲呼喚我回到自己的家鄉時，我內心天人交戰，國外提供給我的研究環境和條件相當優渥，國際上對我的學術研究一再給予獎項表示肯定。

我是一名科學家，在最舒適的環境中完成我的研究工作，國際上對科學人士的重視不僅是表面榮耀，還有更多實質面的挹助和獎勵。

答應了中研院的託付，就表示我將跟所有的優渥環境道別。 這是很大的決定，整個家必須跨洋搬遷，所有海外的專職必須結束。 我退回了上千萬美元的研究講座經費，回到這塊育孕我成長的地方。

人家說落葉要歸根，我不是落葉，是在我最絢爛亮麗的時候，我聽到了故鄉的呼喚聲，因為台灣有需要，所以我回來了。

在我最光輝燦爛的黃金時刻，我接下這個台灣最高學術研究機關 - 中研院，肩負著國家最重要的未來發展使命。 台灣的未來該往哪裡去？

看見了台灣多數產業是國際大廠代工業的宿命，創新研發的路受限，台灣學子出國就業在生技方面成就非凡，表示我們有足夠人才，惟獨缺的是環境。 如果政府願意提供環境，人才就無需外流，國外累積的人才也會回流。

2007年立院全力支持我的理念，快速通過「生技條例13條」，希望把人才留在台灣，台灣生技業從此刻開始新的里程碑，加上「科技基本法」的修正，我們找到新的出路了。

我將自己一生心血醣分子研究帶回台灣貢獻給中研院，這是「生於斯、長於斯」的人對這塊土地的心意。

美國最近開始的「癌症登月計劃」，我協助台灣搭上登月計劃列車，是八大國家之一。 此份殊榮讓台灣正在見證歷史。

研究是我每天在做的工作，無聲的革命，卻是許多你我親友的等待。 在漫長的等待、犧牲和挫折中，抗癌解癌之路，科學家的沉默付出，或許你不會知道。

如果一個人願意放棄所有，回來只想為台灣找到新的出路，怎會汲汲營營在利益上面打轉？跟利益攸關的事物，國外提供的環境優越太多，台灣不會是我的選擇。

如果不是對自己的故鄉黏膩情感，怎會願意放棄美國既有的成就，回來捲起衣褲，從一磚一瓦蓋起研究大樓開始？

去年，本是機會最多的一年，卻也是厄運降臨的一年，近三十年的隔閡，臺灣的人與事有許多待學習適應的地方，但這是一個什麼樣的漩渦，讓我身陷其中不能脫身？

當許多國際友人的關心變成負擔時，我寧願選擇在家接待國際友人，國際上的邀請及各項殊榮我一一回絕。 我的清譽勝過一切，我一生不做違法的事，此刻的我，還在為自己的清譽奮戰。

只是，這個戰場竟然有說不完的故事，你有在聽嗎？

我是翁啟惠，不擅多言的科學家，沉默不會帶給我公義，我正在開始學習慢慢說給大家聽。

心受屈只有坦蕩，我的初衷依舊美麗。