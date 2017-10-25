她控前夫虐童討錢 他反咬前妻吸毒不太正常

2017-10-25 13:57

〔記者王冠仁／台北報導〕許姓女子今天在臉書爆料公社發文，指稱她張姓前夫遊手好閒，向她討不到錢就痛毆3歲女兒出氣；該文中還可見女童躺在床上忽然被揍哭喊求救的模樣，甚至女童還被甩耳光、踢下床。警方獲報查訪，找來張男母親前往察看，發現女童好端端在家也無明顯外傷，許女也不願提告；張男事後發文回擊，聲稱涉嫌毆打女童者是許女的同居人，還說許女有吸毒問題。警方除將持續追蹤，也將此案轉由社會局、家暴中心處理。

許女今天在臉書爆料公社發文，聲稱她認識了有家暴前科的張男，當初張男告訴她要小孩是夢想，「我拚了命生給他，他當鐵包打，目的只是要人家給他錢；還說她已經與張離婚許久，但張仍動不動毆打女兒當要脅來討錢。

轄區警方指出，今年8月底，一名20多歲的許姓女子跑來派出所報案，指稱她的3歲女兒與張姓前夫同住，張男要錢時就會痛毆小孩，讓她十分擔心。警方獲報後找來張男母親一同前往查訪，卻發現女童好端端在家，肢體無明顯外傷，事後許女也沒有提告，警方因此將此案轉交給社會局、家暴中心接手後續。

不過，許女文章今天一出後，張男也透過臉書反擊，指稱許女有吸毒問題，而涉嫌毆打女童的則是她同居人。警方說，今天社會局有再度前去查訪，但發現女童在張男家中並無大礙，也沒有遭家暴的跡象。

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