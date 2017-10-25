盛治仁臉書被留言人渣 告贏了、卻出現更多「人渣」

2017-10-25 13:54

［記者楊政郡／台中報導］前行政院文建會主委盛治仁，因捲入建國百年雙十節戲劇夢想家鉅款事件，因而辭職下臺，因陳男在其臉書上留言「人渣」，陳男被判罰金3千及要在盛男臉書上登道歉啟示3日，不料陳男卻在「道歉啟事」中加料，故意寫錯字讓「人渣」字眼更多，盛治仁再告妨害名譽，陳男又被依妨害名譽起訴。

起訴書指出，51歲陳男在103年10月間，以本人帳號連結到「盛治仁」臉書留言「人渣」，被盛男告公然侮辱，判罰金3千元，民事部分判陳賠償2萬元及需在盛男臉書登道歉啟示3日，還提供啟示內容，但陳男根本不想登道歉啟示，而拖到106年4月7日，才在盛男臉書中登出「加料」的道歉啟示。

其加料的道歉啟示，原則以民事法庭要求的版本為主軸，但是在盛男名字前加了「渣」字，然後把渣字打叉，表示寫錯字了；又多了「寫人渣」、「對人渣」等，雖然刻意打叉或一槓刪除線。檢察官認為明顯又是凸顯、強化怒罵盛男為人渣，足以貶損盛男人格，原版本未出現任何一個「渣」字，陳某版本出現3次「人渣」字，依公然侮辱起訴。

陳男否認犯行，辯稱自從盛男告他後，一想到盛男就出現「人渣」兩字，他只是寫錯字，特別以紅筆把「人渣」劃掉，這是他的書寫習慣，沒有侮辱之意。