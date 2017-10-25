台版「科雷兄弟」依附統促黨作惡 討債砸車樣樣來

警方昨將連同廖晨向等17人一併拘提逮捕到案送辦。（記者許國楨翻攝）

2017-10-25 14:04

〔記者許國楨／台中報導〕苗栗男子廖晨向以「天道盟太陽會頭份組」組長自居，與胞弟結合個性強悍的潘氏兄弟魚肉鄉民還強勢介入公共工程、暴力討債等不法，去年統促黨張姓黨員受託協調當地一棟高級大樓修繕糾紛，這兩對兄弟檔見有利可圖立即召集小弟介入企圖依附政黨做保護傘，宛如台版「科雷兄弟」，警方追查多時，24日收網一舉將犯嫌拘提到案。

60年代在英國惡名昭彰的「科雷兄弟」是雙胞胎，因鐵牢洗禮由街頭混混升格成職業罪犯，靠武裝搶劫、縱火、強收保護費，一步步進展成勒索、私刑、謀殺堆積出嗆聲統治倫敦的黑幫帝國，且因與政黨過從甚密，導致政黨深怕爆發醜聞不願對警方施壓辦案，不可一世故事也被拍成電影「金牌黑幫」。

而刑事局中部打擊犯罪中心昨天破獲橫行苗栗地區的「天道盟太陽會頭份組」暴力集團，查出26歲主嫌廖晨向（有組織犯罪、槍砲、毒品、恐嚇、詐欺、妨害自由等前科）103年即涉及多起暴力案件遭警方提報檢肅到案，今年5月假釋出獄隨即重整旗鼓。

他與21歲胞弟廖郁安結合個性強悍的18歲潘昱宇、潘昱安雙胞胎兄弟多方吸收成員加入強勢介入公共工程、暴力討債、侍強凌弱等不法，期間因土方利益糾紛，曾聚眾到竹南一間營造公司工務所砸毀辦公室，也曾因成員妻子與人僅因車禍糾紛協調未果，竟朝對方自小客潑灑強酸示警，還曾以投資失利為由怪罪對方索賠未果，狂砸對方自小客威嚇。

另該集團與統一促進黨也有聯繫，去年8月份，今年6月才成立的統促黨苗栗芳伯黨部張姓主委受託協調當地一棟高級大樓修繕糾紛，這兩對兄弟檔立即召集小弟參加介入，聚眾叫囂干擾管委會開會，實則覬覦建商撥到該社區管委會的1千萬元公積金，企圖尋求政黨作為保護傘的行徑，宛如台版「柯雷兄弟」。

警方經過長期蒐證，昨天收網逮捕這二對兄弟及幫眾共17人，起出空氣長槍、信號彈、棍棒等證物，初步清查起碼涉及9件以上暴力不法案件，訊後全案依組織犯罪條例、槍砲、妨害自由等罪嫌送辦。

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