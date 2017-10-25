「蕭邦」開「愛情詐騙機房」謊稱睪丸切除博同情

2017-10-25 13:18

［記者楊政郡／台中報導］詐騙機房很多，有聽過「愛情詐騙機房」嗎？今年9月28日教師節當天，刑事局與台中市刑大聯合破獲位於台中市崇德五路詐騙機房，查獲蕭嫌等7名年輕帥哥，他們以談情說愛、結婚誘餌的詐騙話術，專騙海外華人女子，在微信上結交女子趁機開口詐財，檢察官調查後依詐欺未遂起訴蕭嫌和幕後金主「蕭邦」等7人。

起訴書指出，蕭男（22歲）在106年3、4月間由綽號「蕭邦」男子提供資金，蕭嫌當班長，由蕭去找年輕男子（20至32歲），成立愛情詐欺機房，陸續有張姓、林姓、陳姓、鄭姓等6人陸續加入，機房從8月4日開始運作，專騙海外華人女性。

平常由蕭某為他們提供三餐、管理，「蕭邦」表示給蕭某20%利潤，小弟們如果得手，也可獲得詐騙所得20%，蕭提供講稿、角色扮演、話術，還有手機及電腦等，在「世紀情緣」交友網站上，以虛構的身分如「明翰」、「富成」、「天昊」、「學志」等及帥男大頭貼，來吸引女性。

另外也要求他們背好身分故事，如台灣人在香港工作，從事企管、期貨投資、農產品進出口等行業，且每人都有不同的情史，例如與前女友在結婚前突然罹腦癌過世，博取同情，曾經離過婚（坦白），喜歡善良、孝順、感情專一的女孩（表示自己也專一）、曾經發生車禍又腳骨折、睪丸一顆切除（博取同情）、希望將來有兩個寶寶（暗示想結婚生子）。

不只如此還要熟背香港景點如太平山頂、蘭桂坊、淺水灣海灘、黃大仙恫、香港美食等等，另成立一個微信群組「別在抖腳的時候說愛我」，是一個渴望愛情的群組，吸引愛戀女孩的目光。

檢警發現，被告等男子均同時與3至5名女孩在「談情說愛」中，超過20名女孩頻繁的與他們交談中，但仍未查獲有受騙匯款情形，還屬未遂階段。而據他們的帳冊，從8月4日開始運作至9月28日被查獲，已花費約21萬餘元，全案依詐欺未遂起訴。

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