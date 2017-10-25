浩鼎貪污案開庭 不排除傳喚陳建仁作證

2017-10-25 12:24

［記者黃捷／台北報導］前中研院長翁啟惠、浩鼎董座張念慈因浩鼎案，遭士林地檢署依貪污罪起訴，士林地院今準備程序終結，整理檢辯雙方爭點，以及將傳喚的證人，庭期已排到明年5月30日，法官更當庭表示，未來視證人詰問情形，不排除再傳喚案發時任中研院副院長、現任副總統陳建仁。

檢方起訴指出，張念慈為取得翁啟惠的醣分子酵素合成法技術，2011年企圖以1500張浩鼎技術股行賄，最後僅達成期約賄賂，隔年12月再以3000張浩鼎股票行賄，翁以女兒帳戶為人頭收受，並同意張派員進入中研院學習，攜出研究成果；翁辯稱是以創作者身分提供建議，與院長身分無關，張念慈也否認行賄，指股票是翁用自有資金認購。

法官今整理雙方爭執事項，主要分成兩大項，第一，翁啟惠同時身為創作人及院長，參與技轉過程中，中研院於簽訂技轉備忘錄前後交付醣分子，以及未揭露自己持有的1460張、女兒翁郁秀持有的3000張浩鼎股票，是否違背其法定職務。

第二則是對價關係的認定，張念慈一開始打算贈與的1500張技術股，以及之後協助認購的3000張股票，主觀上是否有行賄犯意，並傳達給翁啟惠，希望翁在職務範圍內履行特定行為，而翁有無明示或默許？另外，翁到底是不是用自有資金認購3000張股票。

法官並根據檢辯雙方聲請，目前暫定傳喚中研院方技轉負責人陳淑珍、副研究員吳宗益、公共事務組主任梁啟銘、智財技轉處長楊富量、參與人林侑蓁，及浩鼎方董事長許友恭、董事李世仁，還有操作翁啟惠借名帳戶的周朗秋，張念慈也將以證人身分接受詰問。

由於法官今年底將請假近4個月待產，詰問證人庭期已排到明年5月30日，法官並告知，陳建仁雖代表中研院簽訂技轉契約，但將待中研院方證人詰問完畢後，根據證詞釐清陳建仁實際參與程度，再決定是否傳他到庭具結作證。