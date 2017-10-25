國道3死車禍重大發現！ 拖板車左前輪爆胎釀禍

監理單位人員今天勘查發現拖板車左前輪嚴重爆胎，疑為釀禍主因。（記者湯世名攝）

2017-10-25 12:13

〔記者湯世名／彰化報導〕國道3號台中、彰化路段3死車禍有重大發現！正當外界都以為是拖板車右後輪爆胎釀禍之際，彰化地檢署檢察官今天勘察發現是肇事的拖板車左前輪爆胎，導致車頭重心往左側偏離，撞擊中央分隔島後衝飛到北上車道釀禍，由於車輛轉動軸嚴禁使用再生胎，因此該車是否使用再生胎還要進一步釐清。

國道七隊也將從今起一連3天在大甲分隊針對大型車輛實施胎紋、胎壓等稽查，以確保用路人行車安全。

彰化地檢署檢察官戴連宏今天率法醫、國道七隊大甲分隊員警先後赴彰化殯儀館、台中市沙鹿區光田醫院就3名被害人遺體進行相驗，並偵訊涉嫌釀禍的拖板車東姓司機，並指示警方進行後續採證，務求確認死亡及肇事原因。

檢方發現拖板車左前輪爆胎，右後輪也爆胎，但研判當時應是左前輪爆胎導致拖板車往左側偏離，衝撞中央分隔島後衝飛到南下車道而釀禍，並非如先前外界所傳的右後輪爆胎釀禍。

這起重大事故發生至今，網友及臉書社團針對大型車輛使用再生胎問題一片撻伐，指責相關業者為省成本使用再生胎，「害死人不償命」，要求政府應全面禁止大型車輛使用再生胎，以維護所有用路人行車安全。

國道七隊也將從今天起一連3天，在國道3號大甲分隊前實施擴大稽查勤務，針對包括大貨車、遊覽車、拖板車、貨櫃車、砂石車等大型車輛稽查胎紋、胎壓及轉動軸是否違規使用再生胎，一旦違規立即開罰，以維護用路人行車安全。

監理單位人員今天勘查發現拖板車左前輪嚴重爆胎，疑為釀禍主因。（記者湯世名攝）

肇事的拖板車車頭受損，左前輪嚴重爆胎，疑為釀禍主因。（記者湯世名攝）

拖板車右後輪也爆胎，讓外界一度以為是導致車輛失控釀禍主因。（記者湯世名翻攝）

彰化檢方今天將針對肇禍的拖板車司機進行偵訊，釐清事故原因。（記者湯世名翻攝）

拖板車肇事現場國道路面滿目瘡痍。（記者湯世名翻攝）