驚！男持藍波刀逛大街 被辣椒水制伏竟稱「好玩」

2017-10-25 11:45

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓男子前晚持藍波刀外出逛大街，沿途喃喃自語，有時還揮舞幾下，警方獲報趕往遏令陳男繳械未果，最後只好使用辣椒水再順勢壓制奪刀，儘管已嚇壞一票路過民眾及駕駛，造成驚慌，但他竟稱「只是好玩」，脫序行為令人搖頭。

台中市第四分局大墩派出所當晚接獲多名民眾報案，表示有一名著橘色上衣男子持藍波刀沿東興路往公益路方向前進，並走在車道中間，警員梁家華及莊英傑立即趕赴找尋，並於東興路及大墩十二街口發現男子正手持刀械在馬路中步行，立即要求對方將刀械丟棄。

只是男子根本不予理會，不願聽從，仍持續往北穿越馬路，為考量公眾安全，警方於東興及公益路口向前壓制並使用辣椒水成功奪刀制伏，查出他是58歲的陳姓男子，隨即帶回派出所管束時，他竟稱明知該行為違法，僅因「只是好玩」即攜帶刀械行走於馬路中間。

趕到警所的陳妻表示，丈夫因長期失業壓力大，最近接受精神疾病方面的治療，稍早服藥後精神恍惚，可能因此做出脫序行為。

大墩派出所所長周景彬表示，陳男行為已造成民眾恐慌，所幸員警於奪刀制伏過程中無人受傷，依社會秩序維護法規定，無正當理由攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危物品者，處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰，全案已依該法移送裁罰。