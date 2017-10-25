渣男趁女友酒醉 竟找友人3P還錄影

2017-10-25 11:51

〔記者謝君臨／台北報導〕28歲李姓男子3年前帶女友小如（化名）至夜店飲酒狂歡，而後將酒醉的小如帶回租屋處，竟找來吳姓友人共同性侵小如，不顧小如無力反抗且拚命叫喊，還拍下3P性愛影片，小如不滿，控告2男涉乘機性交罪嫌；庭訊時，2男均否認犯行，但檢察官勘驗影片，認定2男違反小如意願，依法起訴。

小如指控，103年11月28日，李姓前男友帶她到ATT 4 FUN 某夜店參加友人生日派對，而後她醉得不省人事；翌日凌晨，李男將她帶回住處休息，正當她熟睡之際，突感有人親吻、愛撫她，她原以為是男友求歡，不料張開眼看見的竟是男友的吳姓友人，還發現男友正拿著手機在一旁錄影。

當下她拚命反抗，哭喊「痛」、「走開」、「不要」、「不行」等語，無奈酒醉乏力，2男也無視她的反抗，強行霸王硬上弓；事後，她才得知當天竟是男友主動找吳男到住處3P，憤而與李男分手，並對2男提告。

北檢庭訊時，李男承認當天確實有與小如發生性關係，但雙方是你情我願，並未違反小如意願，辯稱2人當晚洗完鴛鴦浴後，他提議找吳男來家中3P，獲小如同意，他才找吳男前來；吳則辯稱，當天是李男邀請他去，當時不知小如喝得爛醉，且小如雖說「不要」，但這是情侶間的情趣，並非真的不要。

檢察官勘驗李男所拍下的3P影片，發現當時小如全身癱軟無力，對於2男「暴行」根本無法反抗，且期間小如曾多次哭喊「不要」，完全不同於情侶間欲拒還迎的情趣；此外，檢察官也發現，2男事後曾傳LINE討論，坦承當天是趁小如酒醉、昏睡時「硬上」，因而認定2男確涉乘機性交犯行，將2男起訴。

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