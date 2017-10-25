已婚教授不倫師生戀始亂終棄 法官輕判小三

2017-10-25 11:22

［記者楊政郡／台中報導］已婚張姓教授為吳女碩士及博士班指導教授，94年兩人發展出師生戀，宛如夫妻生活10年，104年突傳簡訊「要靈修」，之後9個月都無隻字片語，要分手也不講清楚！吳女發現張男現身住處，在其庭院叫囂、踢破花盆數個、剪斷電話及網路線，張男躲在屋內不出面，叫哥哥來協助報警處理，法官審理後同情女方，認為張始亂終棄，和解條件也獅子大開口且函有惡意，依毀損罪輕判吳女拘役20日，緩刑2年。

判決書指出，94年2月張教授與吳女發展出師生戀，張積極對吳女追求、獻殷勤，還資助吳女購車、贈送不動產等，來展現對吳女真心，吳女提供的照片來看，張裸露上半身由吳女站立後方為他染髮、張男在兩人住處打盹的照片，宛如夫妻般日常親暱照片。

但104年9月3日吳女突然收到張的簡訊，表示他要去靈修，原以為靈修為期10日就會回來，10日後又說還要繼續靈修，從此打電話不接，到張住處也不見人影，失落的吳女常到張住處觀察，順便為兩人一起栽種的盆栽澆水。

105年6月15日晚間7時許，吳女看到張出現在青島路住處二樓客廳，到二樓客廳窗戶叫張男，張穿著灰色內褲竟不回應、不回頭往廚房跑，吳女在外按電鈴、叫囂，請他出面，明明知到張在裡面，就是不回話也不開門。

吳女叫囂2、3小時無回應，一度離去約1小時又返回，從窗戶又看到張男，叫他還是又躲進屋內，吳女說一時情緒激動就腳踢塑膠花盆，又企圖敲玻璃...，發現他還接市內電話，而她撥電話就是不接，才會嗆聲後剪斷電話線及網路線，後來張男哥哥過來說他已報警，吳女才離去。

張男提告毀損，和解條件是賠償44萬餘元及10萬元捐吳女任職的學校，法官說，他一看就是獅子大開口，且吳女任職學校非公益機關，張男指定捐款顯然是要給吳女難看，含有惡意，吳女不接受有理由。審酌此案張男為有婦之夫，一開始積極追查吳女，後來竟毫無理由、說明就斷絕聯絡，始亂終棄，其作為更值得非議，原告不敢面對自己感情問題，某程度是咎由自取，沒有特別值得保護之處，審酌吳女動機，雖有不對但令人同情，依毀損罪判拘役20日，緩刑2年。