遛狗不繫繩差點被車撞 莽男竟發怒刺破鄰居輪胎

2017-10-25 11:04

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市一名63歲廖姓男子，今年6月初遛狗時與鄰居40歲沈姓男子衝突，竟懷恨在心，連兩次用鐵釘刺破沈男汽車輪胎，警方循線通知廖男說明，廖男還理直氣壯表示「他煞車差點撞到我的狗！」

警方調查，廖男與沈男皆住在新店區中央路，6月初沈男要進巷內停車，廖男則在溜狗，但卻未繫牽繩。突然廖男的狗從路旁衝出，沈男緊急煞車造成巨大聲響，廖男就不爽表示「開這麼快幹嘛！差點撞到我的狗」，沈男也反駁「這是死巷我怎麼開快」，兩人因此結下樑子。

廖男後於6月10日及7月19日，趁四下無人，將鐵釘放置在沈男輪胎前，沈男未察移動車輛後，車胎就遭刺破，前後共換了四次輪胎，損失萬餘元，警方透過監視器，發現廖男行蹤可疑，將其約談到案後，廖男坦承有放置鐵釘，但質疑「你們調的監視器，離我放置時間太久了不過警方認為罪證確鑿，將廖男依毀損罪嫌送辦。」

新北市新店一名廖姓男子（63歲），今年6月及7月2度拿鐵釘刺破鄰居沈姓男子（40歲）的汽車輪胎，經對方提告毀損後，遭警方移送法辦。廖男向警方供稱，之所以會刺破沈男輪胎，是因為自己飼養的狗，日前差點遭他開車撞上，因此心生不滿才想對他報復。

警方調查，廖男與沈男互為鄰居，沈男今年2度發現汽車輪胎遭人刺破，便向警方報案；經調閱監視器後，發現是廖男所為，警方傳喚他到案時，他對犯行坦承不諱，並供稱是因為沈男某次開車時，因速度過快，差點撞上他所飼養的小狗，雙方因此發生口角，所以事後才想向他報復，廖男訊後被警方依毀損罪嫌移送法辦。