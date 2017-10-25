網上詐買手機、賣遊戲寶物 3人落網

2017-10-25 10:04

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市刑大偵一隊今宣布偵破一個「假網拍、真詐騙」集團，逮捕詐欺通緝犯龔健瑋等3人，涉嫌從今年6月起，在臉書或網拍平台刊登欲購買蘋果手機，或販售TEON（天堂）遊戲寶物裝備為幌子詐財，已有6名被害人指證，全案依詐欺、毒品等罪嫌擴大偵辦中。

高雄市刑偵一隊隊長陳冠宇指出，32歲的龔姓主嫌，本身係高雄地檢署發布的詐欺通緝犯，逃亡期間重施故技，從106年6月起夥同陳姓女友（23歲）及楊姓同夥（32歲，有詐欺、毒品等前科）成立詐騙集團，利用Facebook網站，以假帳號刊登要販售天堂遊戲寶物裝備，再以網路通訊軟體「MESSENGER」，聯絡上鉤的高姓等6名被害人，陷入錯誤匯款，卻遲遲未接獲「遊戲裝備」，因而發現遭騙即向警方報案。

另一方面，該詐騙集團又在拍賣網站，刊登欲購買蘋果手機、筆記型電腦等名義，誘騙被害人約定地點見面買賣，以提供假「轉帳匯款單」取信被害人後，面交取得貨品隨即逃逸，得手後則將Facebook帳戶關閉，等到被害人實際至提款機欲領錢時，才驚覺被騙，錢根本沒匯進來。

高市刑大偵一隊獲報，根據相關「人頭電話」及匯款「人頭帳戶」資料抽絲剝繭，並組成專案小組，報請高雄地檢署檢察官施昱廷指揮偵辦，在掌握具體犯罪事證後，先於10月17日持逮捕楊姓車手到案，並在楊嫌鼓山區住處查扣詐欺用的手機、帳戶、毒品等犯罪工具，再於10月24日逮獲主嫌龔健瑋及陳姓女友2人到案，並在其前鎮區租屋住處查扣供詐欺用的手機、帳戶、毒品等犯罪工具。

全案訊後於今天上午依違反刑法詐欺、毒品危害防制條例等罪嫌，將龔嫌等3人，移送高雄地檢署偵辦。

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