和美鎮傳重大車禍！少年無照駕駛衝破民宅2傷

1輛休旅車撞破民宅牆壁後大轉360度，再衝入對向民宅，造成車頭嚴重毀損。（記者湯世名翻攝）

2017-10-25 08:19

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣和美鎮驚傳重大車禍！2名少年今天清晨3時共乘1輛休旅車行經和美鎮柑竹路時，車輛突然失控，直接衝撞民宅牆壁撞破一個大洞，整輛車大轉360度再衝入對面1棟民宅，將1輛停放民宅前的廂型車擠入屋內，2名少年受傷送醫，所幸無生命危險，不過這起車禍傳出巨響，把睡夢中的屋主一家人驚醒，事故發生確實原因已由警方釐清。

警方調查，這起車禍事故發生在今天清晨3時許，1輛休旅車行經和美鎮柑竹路時突然失控，先撞入1棟民宅牆壁，將牆壁撞出一個大洞，車輛再反彈360度，撞入武當宮旁的透天厝民宅，並將1輛停放在門口的廂型車給擠入民宅鐵捲門內，撞擊力道猛烈，肇事休旅車車頭全毀，被波及的廂型車車頭也嚴重毀損。

這起事故發生當下傳出轟隆巨響，當時正在睡夢中的民眾紛紛外出查看，無辜被波及的民宅屋主也被這個巨響給嚇醒，直說：「以為發生地震！」縣議員賴清美也接獲民眾反映後前往關切，當下看到這種慘狀也傻眼。消防局據報派員趕往現場，將2名傷者送醫急救，所幸無生命危險，至於少年為何會三更半夜開車出門，以及車禍事故發生確實原因，已由轄區警方釐清。