台大碩士軍中遭虐自殺有內幕 管媽要求國防部調查

2017-10-24 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕洪姓台大碩士2008年服役時遭軍方不當管教，導致憂鬱自殺，高等法院今天（24日）更二審判國賠286萬元。不過有同袍在網路上爆料內幕，指出「長官一看他的學歷就想電電讀書人」，刻意刁難，最後逼了死洪生。立委管碧玲也在臉書上表示，不能再讓這種事沉冤大海，要求國防部調查。

洪生在軍中受虐自殺一案更二審指出，洪的死亡和部隊人員施以凌虐、辱罵具有相當因果關係，今判陸軍司令部須國賠286萬元。

這項判決再度引起網友關注，有網友找出ptt上2013年的文章，提到洪生的長官見他高學歷便刻意刁難，給他一堆業務、不得補休，還天天排夜哨，一旦出錯士官就聯合嘲諷、辱罵，甚至連輔導長都把與洪生輔導談話的內容在連上大肆宣傳，讓洪生承受極大的身心壓力。

文中提到，洪生出事當天本來是一時情緒崩潰，揚言跳樓，長官竟然不勸阻，還嗆聲「你有種就跳，我就不信你敢跳」，最後洪生激動墜樓、頭部著地死亡，軍方還把他的筆記本、大兵日記通通湮滅。

管碧玲晚間在臉書上轉貼此文，表示「這種事還沒水落石出？還不能服人心？」還提到自己的堂侄也因為遭到軍中霸凌自殺。管碧玲要求行政院請國防部立刻調查、檢討，不該再讓這種事沉冤大海，並避免再度發生。

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