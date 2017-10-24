10/24 大樂透、今彩539頭獎 均摃龜！

2017-10-24 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月24日）開獎的第106000089期大樂透，頭獎摃龜；第106000254期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000089期大樂透中獎號碼為：「02、03、05、14、16、29，特別號：32。」頭獎、貳獎均摃龜；參獎共53注獲得，每注可得3萬7955元；肆獎共102注獲得，每注可得1萬2678元；伍獎共2356注獲得，每注可得2000元；陸獎共2943注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬8894注獲得，每注可得400元；普獎共4萬1285注獲得，每注可得400元。

第106000089期49樂合彩中獎號碼為「02、03、05、14、16、29」，四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共120注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3594注中獎，每注可得1250元。

第106000254期今彩539中獎號碼為「08、14、15、20、25」，頭獎摃龜；貳獎共169注獲得，每注可得2萬元；參獎共6572注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬172注獲得，每注可獲得50元。

第106000254期39樂合彩中獎號碼為「08、14、15、20、25」，四合2注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共235注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7678注中獎，每注可得1125元。

第106000254期3星彩中獎號碼為「475」，正彩共16注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000254期4星彩中獎號碼為「9283」，正彩共2注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」