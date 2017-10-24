膽敢在土地公頭上動土！竟拿掃把桿插香爐

2017-10-24 19:17

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕這實在是太扯了！苗栗縣苑裡鎮山柑里的溪底福德祠，有民眾發現，竟有人惡意把掃把桿直接插在天公爐上，讓民眾不只傻眼、心寒，也大為光火，批評破壞行徑「大不敬」，「天公伯和土地公都會生氣」！選區鎮民代表林俊廷也說，在福德祠亂來，「會受報應的」！

苑裡鎮張姓鎮民說，他一到福德祠當場傻眼，福德祠的天公爐竟然被插著一根掃把桿子，可以說「前所未見」，對神明真的大為不敬！

接下來還看到福德祠整理好、供信眾上香祈福用的成捆金紙也被隨意拆開，有的被點燃過，散落一地；信眾議論紛紛，批評「隨意玩弄金紙」根本讓人匪夷所思。更誇張的是，部分點燃的金紙還被丟進福德祠的玻璃櫥窗內，放任金紙在裡頭燃燒。

張姓鎮民說，當時玻璃櫥窗內還放了打火機，連打火機都被燃燒的金紙波及，所幸土地公保佑，沒有釀成大禍。此外，福德祠的牆壁也明顯被敲打過，造成磁磚破損，鐵柱也留下受損的痕跡。

張姓鎮民感嘆，通常土地公廟是社區的信仰中心，前幾年透過眾人善心，一筆筆募款，福德祠才重建完成，沒想到居然會遭到破壞。

居民也痛批，俗語說「太歲頭上動土」，沒想到現實生活中居然真有人敢在土地公頭上動土，而且把掃把桿插在天公爐上，「實在太大膽，無法原諒」，「神明會懲罰肇事者」。

轄區苗栗縣警局通霄分局社苓派出所表示，由於事發當時發現人並未報案，當地只有一間民宅安裝監視器，可惜已經壞掉。警方研判可能是不肖青少年聚集或是醉漢滋事。事發後廟方也趕緊將現場復原，以示對神明的敬重與信仰。