跳樓男壓死賣菜婦判賠520萬 男子家屬：無法接受

2017-10-24 19:03

〔記者陳鳳麗／南投報導〕發生在去年4月26日的罹患思覺失調症的林姓男子，爬至隔壁頂樓跳下壓死在騎樓賣菜老婦，林男也傷重死亡，賣菜婦家屬提告求償，最高法院判賠520萬元定讞，林男家屬表示，父親明明就有精神疾病還判賠，家人無法接受；賣菜婦的老公則說，判決定讞也要對方肯拿出錢才有用，自己失去老伴至今仍哀痛難抑。

去年4月26日66歲的林姓男子，在南投縣草屯鎮市區某透天樓房頂樓跳下，壓死在騎樓賣菜的陳姓老婦，林男也傷重死亡。陳婦的家屬提告求賠共650萬元精神撫慰金，南投地院一審判決520萬元，此次最高法院仍維持該金額定讞。

林男的兒子今天對此判決結果仍表示「沒有辦法接受」，他說，其父親真的有精神疾病，當天也有去就診，況且對方是每人都要求精神賠償，老婦有5個兒子，我們只有3兄弟，根本沒有辦法負擔。

陳姓賣菜婦的先生則說，夫妻原本感情很好，每天出雙入對，卻因為林男要跳樓，讓妻子枉死，家庭幸福因而破碎，至今仍然悲傷難抑，看到老妻每天賣菜騎的車，睹物傷情，愈看愈傷心。

賣菜婦的先生也說，跳樓男子不在自己家的頂樓往下跳，他家騎樓租給賣芭樂的攤販，卻跑到隔壁去跳，讓老伴白白送命，可見得他也知道現實狀況。而官司打贏也要對方肯拿錢出來賠償才有用，不然贏了又如何？

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