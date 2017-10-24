法部辦人事制度座談 劍青檢改：20年了，沒必要再談

2017-10-24 19:18

〔記者謝君臨／台北報導〕針對「一、二審輪調歷練制度」及「一審票選主任制度」等議題，法務部將於本月26日召開「檢察官人事制度巡迴座談會」，聆聽檢察官意見；對此，由基層檢察官發起的「劍青檢改」今發聲明表示，一樣的議題過了20年還在座談，真的沒必要，呼籲法務部應儘速製作各輪調方案的對照表並進行票選，將最高票方案提供給部長邱太三做為落實改革的參考。

劍青檢改聲明指出，總統府司改國是會議作成「一二審輪調歷練制度」及「一審升主任票選原則」之決議，有部長邱太三的政治承諾，也獲得全國逾半數近800位檢察官的連署支持，這是高度共識的改革議題。

半年來，各方論述已充塞檢察官論壇和報章投書，不同方案都已公告，全國檢察官對這個議題早已爛熟於心，真的沒必要再座談了，現在應該直接從各方案中，挑選一個勇敢走下去；「請看20年前的新聞剪報，一樣的改革議題還在座談，老檢察官感到汗顏，新檢察官瞠目結舌，再談又想拖20年嗎？」

劍青檢改質疑：「10月26日起的巡迴座談，法務部沒有拿出任何方案，只是邀請各方聽取意見，這真的沒有意義。」且選在檢察官最忙碌結案的月底舉辦，巡迴地點也有選在二審，能參加的檢察官數量少，不僅無法代表多數意見，也無法蒐集客觀意見，成效有限。

劍青檢改提出兩點呼籲，第一，法務部應製作「一二審輪調歷練制度」各種方案優勢對照表，並提供全國檢察官參考選擇；第二、進行「輪調方案連記票選」，將最高票方案提供邱太三部長參考推動；「請法務部這次一定要落實改革，絕不可再拖20年。」