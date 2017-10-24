「刑事Bear」找新同事 鴿、犬、獅、猛男來應徵

「刑事Bear」找新同事，在近200件投稿作品中，最後由國立高雄應用科技大學文化創意產業系的學生蘇宇柔，以「刑警鴿哥」獲出線。（記者姚岳宏攝）

2017-10-24 18:35

〔記者姚岳宏／台北報導〕刑事局為推動犯罪預防工作，除了原來的吉祥物「刑事Bear」，另對外廣徵新吉祥物，在近200件投稿作品中，最後由國立高雄應用科技大學文化創意產業系的學生蘇宇柔，以「刑警鴿哥」獲得特優，未來將將入「刑事Bear」的犯罪預防行列。

刑事局預防科偵查員裘雅恬指出，日前世大運吉祥物「熊讚」在世大運閉幕後失業，到處應徵工作，刑事局吉祥物「刑事Bear」釋出善意，邀請「熊讚」一起為犯罪預防作宣導；近日「刑事Bear」向局長反映「一隻熊工作太吃力了，想請局長幫忙徵選幾位同事，一起為犯罪預防工作努力」。

刑事局基於「熊道考量」，加之政府推行「一例一休」，答應為「刑事Bear」應徵同事，並在今年青春專案期間向在學生舉辦「犯罪預防吉祥物暨反毒反詐騙LOGO徵件活動」，深化學生對刑事警察工作的認知與犯罪預防的推廣。

刑事局對「刑事Bear」未來同事的人選相當慎重，特聘國立台北藝術大學副教授陳曉朋、復興商工校長王志誠等專家學者擔任評審，以視覺完整度、創意思考以及具強烈宣導力為評分基礎，經刑事局全體同仁一同參與最後決選，最後由蘇宇柔設計的「刑事鴿哥」獲得特優、黃湘婷設計的「刑事黑哥」、鄭仲軒「正義之獅」及朱建安「刑警先生」也應聘。

除吉祥物徵選，刑事局同時舉辦「反毒反詐騙LOGO徵件」，最後由北藝大美術系鄭仲軒設計的「反毒決心」脫穎而出獲特優，俞辰螢的「拒毒反毒」、朱建安的「警民齊心反毒反詐騙」及林詩穎設計的「紅色警戒」獲優選及佳作。

值得一提的是，本次徵件評審作業係遮蔽設計者個人資料，評審從近200件作品中盲選，鄭仲軒及朱建安倆竟分別獲得兩項評審的青睞，兩稿件均獲得佳績。

其中朱建安是聽障設計者，自2歲的一場高燒不退成為重度聽障者，但他發掘出自己的美術天份，從台南啟聰學校美工科、國立台灣藝術大學美工科設計組至樹德科技大學視傳所的求學過程，從不因身體缺憾而放棄學習，在各項設計比賽上連獲不錯成績，老天關了他的一扇窗，卻也開啟了他藝術及設計領域這扇門。

《犯罪預防吉祥物徵選》得獎者名單：

特優：國立高雄應用科技大學文化創意產業系─蘇宇柔「刑警鴿哥」。

優選：台北海洋技術學院數位遊戲與動畫設計系─黃湘婷「刑警黑哥」。

佳作：樹德科技大學視覺傳達設計系研究所─朱建安「刑警先生」、

國立台北藝術大學美術系─鄭仲軒「正義之獅」。

《反毒/反詐騙LOGO徵選》得獎者名單：

特優：國立台北藝術大學美術系─鄭仲軒「反毒決心」。

優選：聖約翰科技大學數位文藝系─俞辰螢「拒毒反毒」。

佳作：樹德科技大學視覺傳達設計系研究所─朱建安「警民齊心反毒反詐騙」、

基隆二信高中廣告設計科─林詩穎「紅色警戒」。