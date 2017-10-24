清境國旅團遊覽車撞樹 領隊傷重不治

山富旅行社接待台南大同基督教長老教會團體的國旅團，今天下午在仁愛鄉台14甲線清境農場國民賓館附近，發生遊覽車失控衝撞路樹意外。（民眾提供）

2017-10-24 18:44

〔記者蕭玗欣／台北報導〕一輛載有24人的遊覽車今天行經清境農場國民賓館附近時，發生自撞路樹意外。經觀光局通報，遊覽車為山富旅行社接待台南大同基督教長老教會團體，是2日遊行程，領隊周○薰傷重不治，另有4人重傷、19輕傷，觀光局也公布傷者名單。

遊客來自台南大同基督教長老教會

觀光局通報指出，該團含司機賴○水、領隊周○薰共24人，旅遊期間為10月23、24日，遊覽車屬尚鑫通運。今天下午3點多，在仁愛鄉清境國民賓館前撞路樹，5人重傷，19人輕傷。

傷者送埔里榮民醫院13人，領隊周○薰（男63歲）不幸傷重不治，另有2人重傷，分別是商方○治（女61歲）、吳○雲（女73歲），其餘10人輕傷。

另在埔里基督教醫院有11人，其中2人重傷，包括鄭○信（男73歲）、莊○雄（男73歲），其餘9人輕傷。

山富旅行社發言人：配合警方調查

山富旅行社發言人李慶良表示，這團2日遊旅遊團團費5000多元，不是低價團，接下來將配合警方調查。