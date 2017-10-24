持槍朝遊藝場與旅館掃射 黃男被依殺人未遂起訴！

2017-10-24 17:32

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕黃姓男子不滿到遊藝場討債還遭推擠，憤而持槍折返掃射，新竹地檢署認為黃男顯然有殺人的未必故意，全案依殺人未遂與槍砲等罪嫌提起公訴。

檢警調查，黃男前因詐欺案件，經屏東地方法院判刑2年確定，仍不知悔改，今年1月22日晚間10點多，開車到竹市東濱街金沙電子遊戲場，向綽號「阿輝」男子催討賭債，因催討未果，雙方發生口角爭執，又遭阿輝友人推擠，心有不甘。

黃男明知金沙電子遊戲場及毗鄰的金沙商務旅館是公開營業場所，且均在營業時間，隨時會有不特定員工、顧客或路人逗留或行經大門內外，竟基於殺人的未必故意，從後車廂取出改造手槍（已裝填子彈），朝金沙商務旅館大門射發數槍後，駕車往延平路方向駛離，事隔幾分鐘又轉進東濱路，再朝金沙電子遊戲場射發數槍後逃離，致金沙商務旅館及金沙電子遊戲場大門玻璃毀損，幸未擊中停留、行經之不特定人而未遂。

經警調閱案發現場監視錄影及路口監視錄影畫面，最後由黃男主動交付改造手槍而查悉上情。

檢方指出，黃男持槍朝金沙商務旅館及金沙電子遊戲場大門射擊共10發，依實地勘察的彈著高度，研判黃男射擊高度，均可能導致他人中彈死亡。最後檢方依槍砲管制條例持有殺傷力非制式手槍及刑法殺人未遂罪嫌起訴黃男。