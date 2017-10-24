台東警添47名生力軍 紓緩警力不足窘境

2017-10-24 17:06

［記者陳賢義／台東報導］警政署辦理年度警員等同一陞遷序列職務定期請調第一次核調，及警大和警專畢業生分發，台東縣警局外調14人，調入47人，警力不足窘境暫獲紓解。

台東縣警局長黃慶惠表示，這次派補人員中，超過1/3為台東子弟，其中5位是原住民，優先返籍請調，均依眷居分發回原鄉分局服務，另24位畢業新生則為警局注入年輕活力。

黃慶惠表示，核派47名新進人員中，包括巡官7人、偵查佐2名、警員38名，期勉眾人加強為民服務工作、提升執法技巧及恪遵警紀要求，在最短時間步上軌道，全心投入台東治安維護工作。