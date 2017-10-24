白單、紅單傻傻分不清 員警開錯違規駕駛免繳

2017-10-24 16:52

［記者黃捷／台北報導］謝姓女子的丈夫開車接小孩放學，違規停車在黃線上後下車，員警上前開單時，謝夫立刻趕來求情，但最後仍被開立「白單」。謝女提行政訴訟請求撤單，士林地院認為員警開單時駕駛已到場，按規定應改開「紅單」，製單程序有瑕疵，判撤銷900元罰單，可上訴。

謝女提告主張，丈夫去年9月29日下午3時55分到學校接小孩，臨停在畫有黃線的「家長接送區」，但丈夫才一下車，員警竟立刻上前開單，明明臨停時間未滿3分鐘，丈夫見狀也立刻趕到車旁，員警也有錄影蒐證，但她自向警局申訴未果，遂提行政訴訟要求調閱影片還丈夫清白。

但北市交通事件裁決所指出，家長接送區告示牌明示15:30-16:30黃線禁止停車，而臨時停車為未滿3分鐘，且車輛不能熄火，駕駛不能離開，應保持能立即駛離的狀態，當時謝女丈夫已不在車上，並不符合臨時停車定義。

法官雖採信裁決所說詞，認定謝女違規，但調查發現，員警當下開的是「逕行舉發違規停車標示單（俗稱白單）」，事後再將照片移送裁決所，但行政訴訟法規定，若違規駕駛在場時，應直接開立「違反道路交通管理事件通知單（俗稱紅單）」。

法官指出，員警開立白單過程中，謝夫已馬上趕回車旁，就應改開紅單，但員警仍依白單移送，由裁決所開製紅單，製單程序確實有瑕疵，因此撤銷900元罰單。