警車面前出「撞」況 機車卡轎車車頭下

2017-10-24 16:42

〔記者蔡清華／高雄報導〕今天下午1點39分左右，高雄市鳳山區澄清路與中山西路口發生一起交通事故，65歲蔡姓婦人騎機車被撞，卡在一部自小客車頭，婦人跌坐路中，手腳明顯擦挫傷，機車上貨物也散落一地，婦人送醫並無生命危險。

案發時，一部警方的巡邏車行經現場，快速通報救援。經調查，婦人載貨沿中山西路東往西直行，在路口與沿澄清路北往南直行的沈姓男子（85年次）所駕自小客車，在路口中央發生車禍，雙方都無酒精反應（0mg/l），相關肇事責任有待進一步交通事故鑑定。