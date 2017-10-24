台灣獨立建國大旗隊成員被控辱警 台灣國反告警妨害自由

2017-10-24 16:34

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台灣獨立建國大旗隊22日傍晚在中壢火車站前舉辦活動，被報案說擴音器太吵、影響安寧，警方到場處理，請在場的余姓男子降低音量、出示證件，但余男不滿，並辱罵員警「你白痴喔」、「靠么」、「頭殼壞去」，被依妨害公務罪移送法辦；不過，台灣國反控警方執法過當、干涉活動，今天下午4點到桃園地檢署按鈴，控告中壢警分局員警涉嫌妨害自由。

代表按鈴的台灣國「台灣郵政警務司副司長」黃國華質疑，整個過程警方直接對成員上銬，根本就是違反比例原則。

黃國華按鈴控告前，高喊60炮射擊倒數口號。他說，余男是台灣國的「公務人員」，被警方銬走、送辦，這也等同是「台灣國與中華民國交火」。余男於週四早上10點，則會率隊到警政署門口抗議。

桃園市政府也針對此事提出說明，第一，過去台灣獨立建國大旗隊在中壢火車站經常進行活動、宣傳理念，均未受到干擾，此案執勤的警察同仁，亦無針對性且無特定政治立場，同時尊重民眾於公共場所表達政治理念；第二，此次事件是中壢警分局接獲110報案，表示大旗隊噪音過大及站立出口處舉旗妨礙通行，警方到現場依法執勤處理；第三，執勤過程因為言語衝突等原因，造成被質疑是否是針對大旗隊主張的誤會，市長鄭文燦已則請警察局針對此一過程進行完整調查，並檢討執勤的技巧與態度。