「天道盟太陽會要的！」涉槍擊案大哥 強收保護費又被抓

2017-10-24 16:19

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子吳孝中涉及槍擊案件被羈押，本月11日才獲交保，沒想到警方掌握到他5月起涉嫌唆使柳姓、吳姓工程包商，向得標基隆市道路維護工程的廠商索討保護費，甚至嗆明「是天ㄟ（天道盟）太陽（太陽會）要的」，要廠商支付得標金額3％費用。廠商擔心施工機具被破壞，只好付保護費，警方接獲檢舉後，昨天將吳男等人帶回偵辦。

基隆市警察局刑警大隊偵三隊5月間接獲檢舉，在外宣稱是天道盟太陽會基隆分會長的吳孝中，透過柳、吳姓兩名道路工程包商，向得標基隆市道路養護工程的廠商索討保護費，吳姓主嫌甚至直接打電話到某廠商公司，挑明就要保護費，廠商上網查詢之後，擔心工程無法順利施作，恐賠大批違約金，只好同意他的要求，支付款項。

警方調查，主嫌也透過吳姓包商，直接到得標廠商公司，直接嗆聲是太陽會要的保護費。廠商起初半信半疑，但是上網查詢之後，擔心對方真的是黑道，而且已經知道公司位置，如果不支付，會破壞停在路旁的貴重機具，只好允諾支付。三家廠商分別被索討85萬、85萬、58萬元。

基隆地檢署檢察官吳美文昨天指揮刑大偵三隊、四分局偵查隊，兵分3路，到犯嫌家中逮人，順利將3人帶回偵辦。

吳姓主嫌到案後，承認有向廠商索討費用；另兩名共犯則聲稱，自己只是負責傳話，不知道已經觸法，而且過程中也沒有獲利。

警訊後，依恐嚇取財等罪，將吳孝中等3人移送基隆地檢署法辦，並呼籲如有其他被害人，也希望能夠到警察局說明，協助警方偵辦。