犯案不到2小時被逮 16歲詐騙車手也傻眼

2017-10-24 15:57

〔記者張議晨／宜蘭報導〕家住宜蘭羅東的1名55歲黃姓婦人，昨日在家中接獲佯稱司法人員的詐騙集團來電，誆稱黃女證件遭人冒用開戶，要求黃女至銀行領取150萬，交給自稱司法人員的詐騙集團黃姓車手，黃女交錢後驚覺受騙，報警求助，警方追查嫌犯行蹤，最後在台北轉運站前成功逮到黃嫌，案發不到2小時就迅速破案。

黃姓婦人昨日下午1時40分在家中接到詐騙集團來電，電話中佯稱是司法人員，指黃女證件被人冒用，由於帳戶涉及刑案，要求婦人提領現金存入指定銀行。

對方還在電話內教黃婦向行員稱「家中要做裝潢用」，希望避開銀行疑慮。黃女擔憂被無辜牽連，連忙領取150萬元現金，並在家中將現金交予黃姓車手，事後起疑，才驚覺受騙，趕緊報警。

羅東警分局當天下午獲報後，即調閱監視器鎖定該名車手行蹤，且發現該名車手與本月20日另件詐騙案車手相同，立即組成專案小組追查。

由於黃嫌取款、出入都搭乘同部計程車，警方立即掌握黃嫌行蹤，確認黃嫌在礁溪搭乘客運前往台北後，動員警力從國5北上攔截，直到客運行抵台北轉運站，員警上前攔查，當場查獲黃嫌及150萬贓款、3部作案手機及詐騙報酬8100元。

黃嫌被逮時，還傻眼詢問上前的警方「怎麼那麼快？」，原以為搭乘客運就能迅速避開警方追緝，沒想到仍被警方在台北逮獲。

警方調查，黃嫌年僅16歲，20日首次擔任集團車手就成功取款120萬元，他則獲得1萬2千元報酬，因獲利豐厚，隔幾天再次犯案，卻栽在警方手中，犯案不到2小時就被警方逮捕，全案依「少年事件處理法」及刑法「詐欺罪」移送法辦。