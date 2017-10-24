吸毒吸到ㄎㄧㄤ 男滿手血跡攀遮雨棚大鬧

2017-10-24 15:43

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區24歲施姓男子，今日下午2時許疑似吸完毒後神智不清，竟跑到蘆洲得勝街一處店家的1樓遮雨棚上大吼大叫，讓住戶不得安寧，大批警消人員獲報趕赴現場，經苦勸後施男才願下樓，最後被警方強制送醫治療。

施男送醫時向警方表示，他在三重遭人討債，一路逃跑到蘆洲得勝街，在攀爬陽台時不慎被鐵皮劃傷手掌，警方事後在其身上找到K菸，經初驗呈陽性反應，其又口齒含糊不清，警方對其供詞持保留態度，目前已由警員陪同送醫，全案將依毒品罪嫌偵辦。

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