非住戶停車位管理費比較貴 法官認定濫權

杜拜社區召開區分所有權人會議，將停車位管理費分成住戶、非住戶兩套標準，士林地院認定濫權，判該決議無效，圖為示意圖，非當事停車場。（記者黃捷攝）

2017-10-24 15:14

〔記者黃捷／台北報導〕台北市士林區杜拜社區停車場設有住戶、非住戶兩種車位，該社區2013年召開首屆區分所有權人會議，對停車位管理費訂定兩套標準，住戶每月只收300元，非住戶卻收1000元，超過3倍之多，非住戶所有權人因而提告。士林地方法院認定多數人濫權，判決該決議無效。

杜拜社區由誠隆建設、全樂建設合作興建，興建完成後，地下停車場共有部分所有權仍歸兩建商，總計劃分148個車位，並規劃獨立梯間、電梯，方便非住戶者通行，且無法隨意進出住戶樓層，兩建商可對外出租、出售營利。

兩建商提告指出，2013年8月24日召開首屆區分所有權人會議，討論到停車位管理收費標準時，他們提案停車位管理費為每格每月500元，大多數所有權人卻認同住戶300元、非住戶1000元的方案，以人數優勢強行通過雙重標準的規約。

提告並指，該規約對住戶、非住戶有不合理的差別待遇，違反公平原則，非住戶車位每月多出700元管理費，不僅讓他們無法按正常市場價格租售，承擔不必要的風險，也侵害車位持有人的私法地位。

管委會提出管理費攤提表抗辯，每格停車位須攤提1416元才會收支平衡，社區住戶除繳納300元停車位管理費，還得依房屋坪數繳納其他費用，支應社區公共設施保養維護、物業保全、清潔費及公電費，若對非住戶車位採同樣收費標準，反而對住戶不公平。

但法官調查發現，管委會提供攤提表中，因管理非住戶車位額的外支出，僅包含獨立梯間相關費用，1416元中只有182元，與700元相差甚遠，就算按照1416元計算，住戶也得如數繳納才公平，不能只繳300元。

法官認為，管委會對於182元與700元的差距，以及住戶繳納其他管理費，與車位管理費間的計算，均提不出合理說明，因此認定區分所有權人會議以多數決方式，通過不利少數人的分擔決議，屬權利濫用，違反「公寓大廈管理條例」應有部分比例分攤原則，判決該決議無效。