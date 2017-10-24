橋頭鋁門窗工廠大火 烈焰衝天異味刺鼻

2017-10-24 14:23
高雄橋頭區甲樹路鋁門窗工廠今天下午1點多發生火警。（讀者楊美觀提供）
〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市橋頭區甲樹路今天下午1點多，發生鋁門窗工廠火警，現場烈焰衝天、異味刺鼻，警消目前還在滅火中。
警消調查，發生火警的塑膠工廠，就位於甲圍公園旁，火勢一發不可收拾，所幸並無人員受困，起火原因尚待調查。
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火警現場烈焰衝天、異味刺鼻，警消目前還在滅火中。（讀者楊美觀提供）
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警消調查，發生火警的塑膠工廠，就位於甲圍公園旁，火勢一發不可收拾，所幸並無人員受困，起火原因尚待調查。
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