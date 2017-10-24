沈富雄要求李茂生道歉 批台大潑酸案反應過度

2017-10-24 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕台大日前發生校園潑酸事件，震驚社會，而台大法律系教授李茂生則po文建議，台大應該加強學生的心理建設。對此，前民進黨立委沈富雄則相當不以為然，他認為此案大部份的評論都荒腔走板，令他難以苟同。

沈富雄23日在個人臉書貼文，指出台大潑酸事件後，台灣社會又陷入一次集體歇斯底里的情緒中。首先，受害者雙方交往已2年多，除謝男在台大心理所一年多以外，與台大何干？憑心而論，這些學校都是無辜的，但李茂生卻指責台大資源都配置給資優生而輕忽邊緣人，是否需要道歉？

沈富雄又說，再者，如果我今天身懷硫酸尖刀，在小巨蛋東北角殺死負心的老情人，試問近在咫尺的體育處、松山派出所、他們的上司及市政府要負責嗎？民代在節目裡甚至問：「情侶吵架7分鐘為何沒人報案？」我反問主持人，你會報案嗎？有人嫌女保全只有一人不夠，目前附近的巡邏顯然加強，不過這些都是腦殘的反應。

最後，兩人為了分手而吵架已經有一段時間了，脖子也揑過了。家暴中心、社工、警察、雙方家長都知情而且介入了，請問還少了什麼？是否應全國普設「剪不斷、理還亂緊急救援中心」？

沈富雄的貼文引發不少網友討論，有網友強調教育很重要，但沈富雄指出，情關難過的處理方法因人而異，教育效果恐怕有限。不過也有網友認為這種議題根本沒有討論價值，而沈富雄則回復，「不討論只會積非成是。」