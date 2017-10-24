「你偷的！」將軍爺連3聖筊 竊嫌嚇壞下跪道歉

魯姓竊嫌偷走大里恒府三將軍祠神像，昨晚被捕後在警局向3位將軍爺下跪道歉。（記者陳建志翻攝）

2017-10-24 13:24

〔記者陳建志／台中報導〕台中市大里區大衛橋旁的恒府三將軍祠供奉的恒姓、石姓、何姓三尊將軍神像，本月11日遭人偷走，信徒心急如焚，霧峰分局警方獲報組成專案小組全力追緝，鎖定一名魯姓男子（49歲）涉案，昨晚在霧峰街頭將他攔下，魯男一開始堅決否認涉案，警方連夜帶著他到將軍祠前擲筊，魯男詢問「如果是我偷的就聖筊」，沒想到連擲3次都聖筊，當場臉色大變，坦承為了「改運」偷走神明。

大里大衛橋旁的恒府三將軍祠，相傳是清朝時期大里杙的3位土兵，因處理番漢衝突被殺害，事後民眾立廟紀念，地方並集資在民國55年時重新整建，本月11日卻傳出供奉的3位將軍神像被偷走，信徒憂心向市議員張滄沂陳情並報案。

霧峰分局偵查隊和大里分駐所員警獲報後組成專案小組，積極調閱監視器，發現當天凌晨3點左右，一名魯姓男子連續兩次騎機車出入將軍祠，離開時機車腳踏墊還多了兩包東西，懷疑魯男涉有重嫌，不過魯男居無定所查緝不易。

警方昨天晚上在霧峰街頭將魯男攔下，魯男一開始堅決否認犯案，員警運用辦案技巧詢問「既然你沒做就到將軍祠擲筊」，魯男立刻答應，到了將軍祠由魯男擲筊詢問「如果是我偷的就聖筊」，沒想到連擲3次都「聖筊」，魯男頓時臉色大變，脫口而出「好啦！我帶你們去找」，帶著警方在國道三號霧峰交流道高架橋下方的隱密工作涵洞找到3尊將軍神像。

魯男表示，因想「改運」才會偷走3尊將軍爺，並拿到自己常常棲身的涵洞祭拜，並當場在警局向3尊將軍爺下跪道歉，警方訊後依竊盜罪送辦。

將軍祠信徒接獲神像找到的消息，今天上午開心到警局把將軍爺請回廟中，對於將軍爺顯靈順利回家嘖嘖稱奇，市議員張滄沂和大元里長林乾正，對於寺廟旁沒有監視器，信徒提供的失竊時間也錯誤下，警方還能查獲竊嫌將神像找回，對於警方辦案能力讚譽有加。

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中市大里區恒府三將軍祠的神像日前被偷，警方昨晚逮捕竊嫌找回神像，信徒今天開心迎回廟中祭拜。（記者陳建志攝）

大里區恒府三將軍祠的神像日前被偷，警方連日調閱監視器，終於在昨晚逮捕竊嫌找回神像。（記者陳建志攝）

魯姓竊嫌聲稱為改運偷走大里恒府三將軍祠神像，並藏在隱密的高架橋下涵洞。（記者陳建志翻攝）

大里區恒府三將軍祠的神像被偷，警方昨晚逮捕竊嫌尋回，大元里長林乾正（左一）今天帶著信徒開心把將軍爺請回廟中。（記者陳建志攝）

大里區恒府三將軍祠3位將軍在外流浪14天後，今天終於回到將軍祠。（記者陳建志攝）