你的口袋鼓鼓的？原來都是贓物

2017-10-24 13:04

〔記者許國楨／台中報導〕于姓男子到文具店佯裝購物，將16支總價近4千元的鋼珠筆、自動鉛筆塞到褲袋，僅結帳5支單價10元原子筆準備離去時，由於于男先前就曾以同樣手法行竊，加上此次口袋異常隆起，引起注意報警，當場人贓俱獲，于男辯稱因憂鬱症發作導致，卻無相關證明，訊後全案仍依竊盜罪嫌送辦。

台中市第五分局文昌派出所上週六接獲轄內大連路上一家文具店報案，指店內文具遭竊且疑似竊賊仍在店內，警員陳博武、楊叡融獲報趕往處理，發現53歲于男只結帳5枝單價10元的原子筆準備離去，但右褲袋卻異常隆起才引起店員起疑。

員警立即調閱店內監視器畫面，果見于男趁店員不注意之際將所竊的原子筆、自動鉛筆等塞藏褲袋中，立刻要求于男主動交出褲袋中未結帳贓物，經清查有自動鉛筆4支價值1120元，原子筆及鋼珠筆16支共價值2820元，合計總共價值3940元。

店家表示，于男曾於今年三月分至店內以同樣手法行竊，店家不堪損失掌握其犯行與容貌，然此次手法更加粗糙，將竊取的10餘支筆塞滿褲子口袋，僅結帳5支單價10元原子筆欲離去才遭識破報警。

以資源回收維生的于男自稱是韓國華僑，他供稱因憂鬱症發作無法控制自己才下手行竊，卻提不出任何相闗就診醫療紀錄，警方訊後仍將全案依竊盜罪嫌送辦。