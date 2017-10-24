台大碩士當兵被虐跳樓自殺 判陸軍司令部國賠286萬

洪文璞的母親林崎蓮（左二）2013年曾出面表示，洪文璞遭霸凌自殺，軍方卻隱匿就醫紀錄。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-10-24 12:58

〔記者楊國文／台北報導〕台大物理碩士洪文璞9年前服役受訓後，分發到陸軍特種作戰指揮部擔任預算財務士，不久卻從營區跳樓自殺，洪母指控，部隊長官辱罵兒子「白痴」，且狂操、刁難，兒子才跳樓尋短，訴請國賠，一審判陸軍司令部須賠償197萬餘元。高等法院更一審認為，洪文璞有憂鬱症，其死亡和不當管教有關，更二審今改判應國賠286萬多元，仍可上訴。

據指出，惡整洪男的上士副排長郝錚，已被依「藉勢凌虐部屬罪」判1年徒刑確定，其他多名軍中幹部則被記過或申誡處分。

洪母3年多前曾在民進黨立委尤美女陪同下舉行記者會，要求軍中給真相，引起社會關注。

洪母具狀指控，兒子從台大物理所畢業，97年3月入伍，下部隊時才27歲，因拒絕簽「放棄軍訓學分可折抵役期」切結書，被刻意刁難、狂操，常被罵︰「他媽的，你是要教幾次才會懂啊！你學歷這麼高，這麼簡單都不會！」、「白癡啊！」百般嘲諷。

洪母說，有一次兒子加班到半夜，因體力不支睡著，還被副排長郝錚踢醒，命令他繼續工作；還曾因被連上士官羞辱，至少有6次被罵到痛哭，導致他不堪身心壓力而跳樓，要求軍方賠償657萬多元。

陸軍司令部主張，部隊生活有特殊性，大叫或辱罵，與不當管教間，未必畫上等號，雖有多人因連坐法受行政處分，但其疏失行為和洪男死亡應無因果關係。

一審審理認定，洪男曾遭長官冷言冷語嘲諷、威脅，最後因身體不適導致情緒潰堤，多人目睹他在餐廳外哭泣，並診斷出有焦慮症、胸痛，是他跳樓自殺的「間接原因」，但他自身應負擔3成責任，判應國賠197萬元；不過，高院認為，洪男跳樓身亡應與其個性有關，改判不必國賠。

更一審則認定，洪男入伍前無任何精神疾病，生性開朗，卻在遭長官刁難後，因情緒不穩跳樓身亡，昨改判應國賠213萬元。

更二審查出，洪男有憂鬱症，自殺風險高於常人，又不堪部隊人員身體、精神虐待，也無力改變外在環境，97年8月上午自谷關特訓中心綜合教學大樓樓頂跳樓自殺，洪男的死亡和部隊人員施以凌虐、辱罵之間具有相當因果關係，且洪本人並無過失責任，今判陸軍司令部須國賠286萬元。