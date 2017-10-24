懷疑母親惡意斷金援 失業男殺死母親判無期

2017-10-24 12:51

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市去年11月28日發生一起兒子弒母人倫悲劇！一名罹有思覺失調症的莊姓失業男子向母親索討生活費不成，怒持2把水果刀殺母，造成母親右胸、腹部11處刀傷，送醫不治，父親及弟弟制止也受傷，莊男在法院審理時供稱，懷疑母親故意斷其金援，才持水果刀殺死母親，高雄地院今依殺害直系血親尊親屬罪，判莊男無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

判決指出，37歲莊男患思覺失調症，去年7月失業後一度靠胞弟金援資助生活費，後來胞弟改將錢轉由母親交給莊，但案發當天，莊男向60歲母親蔡女要錢，表示要外出找工作，遭母拒絕。

莊男竟回房間拿出兩把鋸齒狀水果刀，在一樓客廳及廚房間走道刺殺母親，63歲父親及36歲弟弟聽聞呼救聲從二樓奔下一樓，上前奪刀，但莊母已身中多刀躺在血泊，莊父腳部、弟弟2人奪刀過程雙手受傷，經獲報趕抵的員警將3人送醫，但莊母急救後仍傷重不治。

莊砍母後到附近買飲料，再回家門口呆坐，被警方逮捕，並查扣兇刀。經檢方依殺害直系血親尊親屬罪起訴。

高雄地院一審認為，被害人莊母乃是位安分守己、勤儉持家之年長女性，竟於清晨驟然橫遭生育及養育多年之被告手持雙刀以殘忍手段殺害，在身心痛苦、驚懼中離世，辛勞一生卻無緣安享天年之經過，有情眾生聞之皆會為之心有不忍，堪認被告犯罪情節實屬重大，但審酌被告長期罹患思覺失調症，因誤認父母在其失業後斷其金援才行兇，且犯後坦承犯行，表示悔意，因此判莊男無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。