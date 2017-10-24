想跟美軍駐阿富汗軍醫共度餘生？她差點賠了愛情又被騙錢

2017-10-24 12:38

〔記者王冠仁／台北報導〕45歲張姓暗啞女子跑到銀行要匯8千元給「未婚夫」，但她不斷低頭滑手機引起注意，保七總隊第一大隊警方研判張女可能遇詐，用筆談得知，原來詐騙集團假扮成派駐阿富汗「維和部隊將軍」，以柔情攻勢騙說將來要帶250萬美金來與她共度餘生，但因沒有阿富汗銀行的帳戶才要張女支付「手續費」。警方點破這是詐騙集團慣用手法，幫助張女走出愛情陷阱。

警方表示，張姓女子是名OL，她單身多年沒有談戀愛，她日前在臉書上結識一名自稱是美軍派駐阿富汗「維和部隊將軍」同時也是個軍醫的「史蒂文．愛德華茲」。史蒂文每天照三餐對張女噓寒問暖，以柔情攻勢逐漸取得張女信任。

史蒂文不久後告訴張女，阿富汗總統同意支付7000萬美金做為戰爭賠償，且因他是軍醫救了很多人，可以領到其中的250萬美金。但因他沒有阿富汗銀行的帳戶，要透過美國外交官轉帳，必須先支付8千元（台幣）轉帳費用；他還騙說「等我拿到這筆錢就來台灣跟你共度餘生！」

張女不察，日前跑到台灣銀行新竹分行要辦理臨櫃轉帳，還謹記史蒂文「教導」，如遇上警方或行員詢問，要說是匯錢給未婚夫。

幸虧行員與警方機警、耐心用筆談方式與張女對談，這才發現她落入詐騙集團愛情陷阱。

警方用寫了十多張A4紙，才得知原委，警方再繼續將相關案例拿給張女看，她這才相信自己遇上詐騙集團，也感謝警方替她守住上班辛苦錢。