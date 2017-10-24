網購頭獎「東方美人茶」 收到「凍頂烏龍茶」 消費者報警

網站頁面（右）販售的商品為苗栗縣得獎東方美人茶，但貨到卻是凍頂烏龍茶（左）。（記者彭健禮攝）

2017-10-24 12:28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕網購苗栗縣比賽得獎的「東方美人茶」，竟收到來路不明的「凍頂烏龍茶」！

苗栗縣茶農於上個月，在網路發現有業者販售號稱是今年苗栗縣評鑑的東方美人茶頭等獎茶葉，2罐4兩裝，賣1388元，1罐700元不到，遠低於建議售價1罐1萬元。有茶農訂購「驗證」，結果收到的是「凍頂烏龍茶」，且縣府農業處依商品標籤上網搜尋，完全找不到相關的出產商家，涉及詐欺罪嫌，已報警處理。

東方美人茶具獨特熟果香及蜂蜜香氣，仰賴茶菁經小綠葉蟬咬食，稱「著涎」。而要吸引小綠葉蟬群聚，茶園不能噴灑農藥，照顧辛苦，加上產量不多，東方美人茶的價格水漲船高。

苗栗縣是東方美人茶重要產區，苗栗縣政府每年都辦理評鑑，今年苗栗縣評鑑東方美人茶建議售價，特等獎一斤36萬元，頭等一到頭等五則落在一斤16萬到5萬元之間，頭等獎一斤4萬元。

不過，上個月不少茶農發現，網路上有人販賣苗栗縣東方美人茶頭等獎茶葉，2罐4兩僅要1388元，已獲訂購1600多罐。而網站上的茶葉外包裝，不僅與縣府設計品牌包裝雷同，封籤也印有「苗栗縣政府」字樣，訂購網頁內，還附有縣長徐耀昌於評鑑頒獎的照片。

因依評鑑會規定，參賽茶農，每人要繳交10斤茶葉，扣掉評選與檢驗使用，經評選後得獎的茶葉每等次10台斤不到；頭等獎有3名，加起來不過30台斤，以一罐4兩計算，最多僅有120罐，業者竟可以提供1600多張訂單。有茶農認為，根本是詐欺，基於捍衛苗栗縣東方美人茶品質，也訂購「驗證」，結果收到「凍頂烏龍茶」。

農業處表示，依據茶農收到的商品，上頭標籤為「臺灣優良烏龍茶展銷協會」銷售，並由「南投縣上園農場製茶監製」，但經查詢沒有這個協會，也沒有這個農場，研判可能是進口的廉價茶葉。因網站的銷售行為已涉及詐欺罪嫌，茶農報警處理，苗栗縣警方受理偵辦中。