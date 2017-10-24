13歲少女和男網友床戰2夜 母驚見他沒穿內褲怒報警

2017-10-24 12:10

〔記者黃建華／高雄報導〕家住新北市的21歲郭姓男子，去年從網路認識高雄一名13歲少女，南下夜宿少女家2天，兩度與少女發生性關係，被少女母親發現，怒告郭男性侵，一審將郭男判刑3月，郭男與檢方不服，上訴二審卻判更重，高雄高分院今依與未滿14歲少女性交罪，共2罪，判郭男有期徒刑6月。可上訴。

判決指出，從事保全工作的郭姓男子，去年7 、8月間經由網路遊戲認識家住高雄、年僅13歲的少女，郭男誤認少女為14歲，於同年10月7日下午自新北市南下高雄與少女見面，少女將郭男帶至其高雄市前鎮區之住處住宿，經少女同意，兩天內發生2次性關係。

翌日晚間，少女母親發現郭男未穿內褲躺在女兒床上，遂報警處理，乃查悉上情。案經前鎮分局報告高雄地檢署檢察官偵查起訴。

郭男在法院審理時堅稱「是兩情相悅，否認性侵」，並表示少女曾告知「已滿14歲」，少女在警訊時亦表示自願與郭男發生性關係，直到一審才改口否認。一審僅依與未滿14歲少女性交罪，判刑3月。

郭男與檢方都不服上訴，高雄高分院認為郭男與少女雖是兩情相悅，但少女未滿14歲，身心發展未成熟，且郭男犯後遲未與被害人及母親達成和解，因此撤銷原判，依與未滿14歲少女性交罪，共2罪，判他應執行6月，以資懲儆。可上訴。